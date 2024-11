Giustizia, Campo (DOG): “Risposta uffici sarà più efficace”

(Adnkronos) – “L’impatto di questo progetto è sicuramente molto forte. Il dipartimento dell’organizzazione giudiziaria è titolare della linea d’investimento relativa al capitale umano. La scommessa che stiamo vivendo in questo periodo, che va oltre la data del 2026 della fine del PNRR, è quella di introdurre nuovi modelli organizzativi più efficaci all’interno degli uffici giudiziari.” Ha dichiarato Gateano Campo, Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi a margine dell’evento “Atenei e uffici giudiziari, una task force per il futuro”, la giornata di studio sui risultati del Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio del Processo dell’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari al Nazionale Spazio Eventi di Roma. “Queste nuove professionalità assunte con competenze trasversali – prosegue Campo – stanno determinando un significativo cambiamento all’interno dei modelli organizzativi e della risposta sempre più efficace ed efficiente all’azione giurisdizionale degli uffici giudiziari, quindi alla tutela dei diritti dei cittadini, che è il core business dell’attività giurisdizionale. È un investimento molto importante e la prospettiva è quella di andare oltre la fine del PNRR”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)