Groupama Assicurazioni presenta 4^ edizione osservatorio “Change Lab, Italia 2030” con focus su salute e benessere

(Adnkronos) – Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player del settore assicurativo in Italia, ha realizzato la quarta edizione dell’osservatorio “Change Lab, Italia 2030” in collaborazione con l’istituto di ricerca BVA Doxa. L’indagine ha l’obiettivo di analizzare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita delle persone. Il focus di questa quarta edizione è stato l’approccio degli italiani ai temi della salute e del benessere, con un’attenzione particolare alle principali paure che stanno emergendo in questo ambito. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)