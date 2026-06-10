27.8 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hydrogen Expo 2026: Ferrara (Macchi Boiler), ‘ci auguriamo che l’Italia segua crescita H2 che

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

“Partecipiamo a questa manifestazione da ben 4 anni e per noi è molto importante, perché siamo riusciti a presentare i nostri prodotti, che generalmente esportiamo all’estero, anche in un contesto italiano, il quale speriamo possa avere uno sviluppo nel settore dell’idrogeno così come lo stiamo osservando all’estero, principalmente negli Stati Uniti”. Lo afferma Marzio Ferrara, Direttore Tecnico di Macchi Boiler, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all’11 giugno 2026.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.8 ° C
28.7 °
25.9 °
43 %
1.8kmh
29 %
Mer
27 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2177)Adnkronos (2017)ultimora (1175)Video Adnkronos (392)ImmediaPress (291)demografica (239)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati