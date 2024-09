Hydrogen Expo, Martone (Toyota): “Presentiamo Traigo 80 9Fb Mt35, nostro carrello elettrico a idrogeno”

(Adnkronos) – “All’Hydrogen Expo portiamo Traigo 80 9Fb Mt35, un carrello elettrico convertito con un modulo di potenza alimentato a idrogeno, una macchina completamente elettrica che, dalla reazione di idrogeno e ossigeno, produce energia elettrica con acqua e calore come unici elementi di risulta”. Così Ciro Martone, responsabile prodotto di Toyota material handling Italia, a margine della seconda giornata della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande kermesse italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo fino al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)