Hydrogen Expo, Riva (Inox Riva e Maximator Italy): “Offriamo stazioni di rifornimento di idrogeno che garantiscono affidabilità e performance”

(Adnkronos) – “La gamma Maximator Hydrogen ci permette di offrire sul mercato delle stazioni di rifornimento di idrogeno che sono in grado di garantire oggi quella affidabilità e quelle performance che le renderebbero già utilizzabili con un parco circolante di vetture e mezzi che speriamo possano nascere quanto prima”. Lo ha detto Matteo Riva, amministratore delegato Inox Riva e Maximator Italy a margine della terza edizione di Hydrogen Expo, il più grande appuntamento italiano interamente dedicato al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)