Sanità: qualità regioni, Zamaro (Fvg): “Al lavoro per implemtare rete oncologica”

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando per implementare la rete oncologica. C’è il piano oncologico che sta prendendo forma e verrà messo in atto a breve. Ciò che è interessante è costruire le reti, perché noi potremmo avere resilienza solo se c’è networking, che non è solo un networking sanitario, ma anche sociale, integrato”. Lo ha detto Giovanna Zamaro, direttore centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia, in occasione della presentazione del XIII Rapporto Crea Sanità Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sulle ‘Performance Regionali’, studio di cui è coordinatrice scientifica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)