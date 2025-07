Sanità: qualità regioni, Donetti (Umbria): “Bisogni della persona sempre al centro”

(Adnkronos) – “Abbiamo condiviso con i sindaci l’approccio di costruzione del Piano sociosanitario regionale, all’interno del quale c’è anche il Piano sociosanitario territoriale, condividendo che la persona, infatti, non è divisa tra performance sanitarie e performance sociali, ma è la persona nella sua complessità dei bisogni. Secondo me, questo è l’approccio vero. Inoltre, a incidere su questo tipo di approccio c’è anche l’aspetto di percezione della qualità di vita nel sistema salute”. Lo ha detto Daniela Donetti, direttore Salute e Welfare di Regione Umbria, in occasione della presentazione del XIII Rapporto Crea Sanità Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sulle ‘Performance Regionali’ che fotografa lo stato di salute dei Ssr tra il 2019 e il 2024. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)