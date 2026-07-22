Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News 22 Luglio 2026 16:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Nato, Natalizia (Sapienza): “Italia protagonista nel nuovo equilibrio dell’Alleanza” Video News Nato, Massolo (Centro studi americani): “Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa Video News Zelensky cede alla piazza, via il ‘macellaio’ Syrskyi Video News Violenta tromba d’aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia Video News Rotocalco n° 29 del 22 luglio 2026 Video News Rotocalco n° 29 del 22 luglio 2026 Video News Sicilia, scoppia emergenza incendi – Video Video News Rotocalco n° 29 del 22 luglio 2026 Video News Italia economia n° 29 del 22 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 29 del 22 luglio 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.3 ° C 32.6 ° 30.4 ° 34 % 2.7kmh 2 % Mer 31 ° Gio 32 ° Ven 34 ° Sab 35 ° Dom 35 ° Ultimi articoli Salute e Benessere La facciata di Palazzo Chigi si illumina di azzurro per Giornata Nazionale della Neurologia Lavoro Affitti Brevi, CleanBnB: numeri dimostrano che sono componente ormai strutturale del turismo italiano Salute e Benessere Chirurgia, si rompe l’aorta e viene operata con il bimbo in utero, intervento record a Milano Tecnologia Trento, Bari e Brescia guidano la classifica LinkedIn delle città in crescita Salute e Benessere WorldPride, timori autorità sanitarie per la dermatofilosi, cos’è e come si trasmette SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Nato, Natalizia (Sapienza): “Italia protagonista nel nuovo equilibrio dell’Alleanza” Video news Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Nato, Natalizia (Sapienza): “Italia protagonista nel nuovo equilibrio dell’Alleanza”