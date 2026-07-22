Nato, Rauti (Bocconi): “Summit Nato Ankara, ora Europa e Usa devono riequilibrare l’Alleanza” Video News 22 Luglio 2026 16:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News In Francia stop ai social per i minori di 15 anni Video News Nato, Rauti (Bocconi): “Summit Nato Ankara, ora Europa e Usa devono riequilibrare l’Alleanza” Video News Agrigento, le fiamme avvolgono S. Stefano Quisquina: decine di evacuati Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Nato, Natalizia (Sapienza): “Italia protagonista nel nuovo equilibrio dell’Alleanza” Video News Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara, al Centro studi americani il confronto sulle nuove Video News Nato, Massolo (Centro studi americani): “Il Summit di Ankara riduce i danni ma restano nodi tra Usa Video News Zelensky cede alla piazza, via il ‘macellaio’ Syrskyi Video News Violenta tromba d’aria nel veneziano, lettini e ombrelloni distrutti sulla spiaggia di Chioggia Video News Rotocalco n° 29 del 22 luglio 2026 Video News Rotocalco n° 29 del 22 luglio 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.3 ° C 32.6 ° 30.4 ° 34 % 2.7kmh 2 % Mer 31 ° Gio 32 ° Ven 34 ° Sab 35 ° Dom 35 ° Ultimi articoli Primo Piano Firenze in piazza per Fakir: “E’ stato morto un uomo” Tecnologia Tech: Samsung lancia i nuovi foldable: Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 e Flip 8 Salute e Benessere La facciata di Palazzo Chigi si illumina di azzurro per Giornata Nazionale della Neurologia Lavoro Affitti Brevi, CleanBnB: numeri dimostrano che sono componente ormai strutturale del turismo italiano Salute e Benessere Chirurgia, si rompe l’aorta e viene operata con il bimbo in utero, intervento record a Milano SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News In Francia stop ai social per i minori di 15 anni Video News Nato, Rauti (Bocconi): “Summit Nato Ankara, ora Europa e Usa devono riequilibrare l’Alleanza” Video News Agrigento, le fiamme avvolgono S. Stefano Quisquina: decine di evacuati Video news Video News In Francia stop ai social per i minori di 15 anni Video News Nato, Rauti (Bocconi): “Summit Nato Ankara, ora Europa e Usa devono riequilibrare l’Alleanza” Video News Agrigento, le fiamme avvolgono S. Stefano Quisquina: decine di evacuati