Immigrazione, Cisint (Lega): “Paesi terzi costretti a riprendersi irregolari e delinquenti” Video News 24 Giugno 2026 10:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Disabilità: Mercurio (Lega Filo d’Oro), ‘vogliamo essere protagonisti della nostra vita’ Video News Disabilità: Bartoli (Lega Filo d’Oro), ‘sviluppo futuro attraverso nuove sedi sul territorio’ Video News Disabilità: Lega del Filo d’Oro, ‘+74% di assistiti in 10 anni, aumenta presenza sul territorio’ Video News Disabilità: la madre di una persona sordocieca, ‘Lega del Filo d’Oro da subito presente per mio Video News Malattie rare: De Rita (Censis), ‘conseguenze importanti a causa del ritardo diagnostico’ Video News Malattie rare: Scopinaro (Uniamo), ‘diagnosi tardiva per le donne, servono azioni concrete’ Video News Malattie rare: Rossi (Alexion), ‘ritardo nella diagnosi, caregiver rinunciano a lavoro e vita Video News ‘Spider-Man: Brand New Day’, Tom Holland e Zendaya a Roma: “I veri supereroi sono tra noi” Video News Caldo in Europa, in Italia 16 città in allerta. In Francia il giorno più caldo di sempre Carica altri Firenze cielo coperto enter location 33.9 ° C 35.1 ° 33.1 ° 44 % 2.2kmh 100 % Mer 35 ° Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Ultimi articoli Tecnologia GTA VI, Rockstar svela l’Ultimate Edition e i bonus preordine Sport nazionale E’ ufficiale il divorzio tra Bagnaia e Ducati, le loro strade si separeranno a fine stagione Motori Renault, per la nuova Twingo elettrica una ‘House of Frog’ per accendere l’estate romana Lavoro Non solo mare. Parchi acquatici per tutti una scelta sempre più diffusa Italia Mondo Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati, l’annuncio sui social: ‘Marito e moglie’ SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video news Video News Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro