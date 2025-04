Imprese: Ferretti (Ibc), ‘necessaria maggiore digitalizzazione e modernità nei processi logistici’

(Adnkronos) – “Raggiungere gli obiettivi di maggiore digitalizzazione e modernità nei processi logistici è estremamente necessario per riuscire a portare le nostre aziende a livelli più alti. Cerved è la modalità che abbiamo identificato per aiutare gli associati a trovare quelle vie di finanziamento o di contribuzione che altrimenti farebbero più fatica a raggiungere”. Così Flavio Ferretti, presidente di Ibc, l’Associazione industrie beni di consumo, partecipando, a Bologna, al seminario “Industria dei beni di consumo ed evoluzione del contesto competitivo. Strumenti e soluzioni per la trasformazione digitale”. Organizzato in collaborazione con GS1 Italy e la società di consulenza Deloitte, l’evento si inserisce nel piano di iniziative varato da Ibc per promuovere l’innovazione delle imprese associate, con particolare attenzione per le piccole e medie, e rafforzare la collaborazione tra i comparti produttivo e distributivo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)