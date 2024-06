Imprese, Passera (illimity): “Senza investimenti non c’è crescita”

(Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di grandi investimenti perché l'innovazione è l'elemento chiave per aumentare la produttività. E senza produttività non si è competitivi, non crescono i salari e quindi non cresce il reddito di tutti”.

Sono le considerazioni di Corrado Passera, ’ex ministro dello sviluppo economico, fondatore e amministratore delegato illimity”. Così Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato illimity, intervenuto all'assemblea generale di Centromarca che per l’occasione ha organizzato a Milano l’incontro “Geopolitica, società, innovazione – Scenari e priorità per l’Industria di Marca”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)