In stato confusionale corre in strada armato di coltello, bloccato dai carabinieri – Video

(Adnkronos) – E’ stato visto correre in strada, sbattere contro i muri, in stato confusionale e armato di coltello. L’uomo, un romano di 27 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato ieri pomeriggio dai carabinieri del Radiomobile in via Ferdinando Acton, a Nuova Ostia. Disarmato e messo in sicurezza dai militari, che hanno sequestrato il coltello da cucina che teneva in mano, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze stupefacenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)