INPS Mobile: servizi sempre più intuitivi e personalizzati con l’App 4.0

(Adnkronos) – L’INPS presenta la nuova versione dell’app “INPS Mobile”, un aggiornamento che punta su intelligenza artificiale e personalizzazione per migliorare l’accesso ai servizi previdenziali. L’app offre oltre 40 funzionalità dedicate a pensionati, lavoratori autonomi e cittadini in generale, permettendo di consultare informazioni e documenti direttamente da smartphone e tablet. La versione 4.0 consente agli utenti di personalizzare la schermata iniziale con i tre servizi più rilevanti per le proprie esigenze, oltre a introdurre simulatori per la pensione e per l’assegno unico universale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)