Learning Forum 2026: la voce delle persone al centro dell’apprendimento Video News 17 Giugno 2026 17:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Energia: Monti (Edison), ‘valutare il nucleare senza approccio ideologico’ Video News Energia: Tasca (Banco dell’energia), ‘obiettivo: guardare al futuro ampliando il nostro impatto’ Video News Energia: Osto (Plenitude), ‘progetto OASI Plus: centri raffrescamento per persone fragili’ Video News Learning Forum 2026, Costa (Amplifon): “Formazione è leva strategica per vantaggio competitivo” Video News Carta d’identità cartacea, scattata la proroga Video News Learning Forum 2026, Cioffi (DD): “Con Edutainment persone al centro del cambiamento” Video News Trasporti: Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica), ‘GNL e BioGNL strategici per la decarbonizzazione Video News Trasporti: Amadei (Assogasliquidi-Federchimica), ‘Servono incentivi e regole chiare per accelerare Video News Trasporti: Buccetti (Bip), ‘Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infrastrutture’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.9 ° C 33.2 ° 32.4 ° 33 % 1.8kmh 6 % Mer 31 ° Gio 34 ° Ven 37 ° Sab 38 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Sport nazionale Arrestato per scommesse sospette e in campo ai Mondiali, il caso Wahi Primo Piano Imprenditrice rapinata in villa con la minaccia della pistola Primo Piano Caldo africano su tutta la Toscana: due giorni di codice giallo a Firenze Primo Piano Impiegata morta a Mykonos, negativi i test tossicologici sui conducenti delle auto Salute e Benessere Aifa e Fofi insieme per l’innovazione digitale nel settore pharma SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026 Video news Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026