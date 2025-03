Learning forum, Forte (Enel): “Erogate 1,6 mln di ore di formazione all’anno per dipendenti”

(Adnkronos) – “Enel eroga ogni anno 1,6 milioni di ore di formazione, più o meno 53 ore pro capite per ogni dipendente, dedicate innanzitutto alla safety, che è la nostra priorità, ma anche alle soft skills e a competenze e materie più specifiche. Abbiamo innovato molto, per rispondere non solo alle esigenze che cambiano nel corso della transizione energetica, ma anche per alle persone che ne fruiscono. Oggi in azienda abbiamo quattro generazioni contemporanee, ognuna con un suo background, un suo bisogni diversi. L’ultima innovazione sono i corsi di formazione anche per i collaboratori dei nostri partner che ci supportano nella transizione energetica”. Così Aldo Forte, head of people & organization Enel Italia, alla quarta edizione del Learning forum, presso la sede di Assolombarda a Milano. L’appuntamento di Comunicazione Italiana è per aziende, istituzioni e business school un’occasione di confronto e discussione sui temi della formazione aziendale e sulle trasformazioni che la riguardano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)