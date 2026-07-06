L’economia può cambiare la guerra di Putin – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News 6 Luglio 2026 16:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trump ‘confessa’: “Espulsione di Balogun ingiusta, ho chiamato Infantino per togliere il cartellino Video News Mondiali 2026, Uefa attacca Fifa per il caso Balogun. Trump conferma: “Ho chiamato Infantino” Video News Mobilità sostenibile e città intelligenti, presentato a Roma la quarta edizione di Eco Festival Video News Salute: lenti Icl, l’alternativa al laser per la correzione dei difetti visivi più complessi Video News “Avevo palpitazioni ovunque”, Andreas Muller e la corsa in ospedale dopo il malore Video News Assicurazioni: focus di Generali su nuova domanda per la salute e cambiamento Life Insurance Video News Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo Video News Italia regina europea del turismo anche nell’estate 2026 Video News Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo Video News Poste Italiane svetta anche in tempo di saldi tra carte emesse, e-commerce e logistica Video News Cultura: Farchioni1780 porta a Umbria Jazz “Ascoltare il mondo”, viaggio tra suono, poesia e Video News Insurtech Days 2026: il futuro dell’assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II Carica altri Firenze forte pioggia enter location 31.7 ° C 32.3 ° 31.6 ° 40 % 4.4kmh 11 % Lun 31 ° Mar 33 ° Mer 35 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Ricerca, studio italiano svela il ruolo dei mitocondri nell’invecchiamento sano Finanza Piazza Affari chiude in rialzo trascinata dalla volata di Fincantieri (+11,42%) Salute e Benessere Giornata mondiale del cioccolato, il medico-nutrizionista: “Gustarlo è un’emozione biologica unica ma c’è un limite” Editoriale Sara Funaro porta al vertice nazionale la Toscana dei sindaci Lavoro Gabriella Favara è la nuova presidente di Assovini Sicilia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trump ‘confessa’: “Espulsione di Balogun ingiusta, ho chiamato Infantino per togliere il cartellino Video News Mondiali 2026, Uefa attacca Fifa per il caso Balogun. Trump conferma: “Ho chiamato Infantino” Video News Mobilità sostenibile e città intelligenti, presentato a Roma la quarta edizione di Eco Festival Video news Video News Trump ‘confessa’: “Espulsione di Balogun ingiusta, ho chiamato Infantino per togliere il cartellino Video News Mondiali 2026, Uefa attacca Fifa per il caso Balogun. Trump conferma: “Ho chiamato Infantino” Video News Mobilità sostenibile e città intelligenti, presentato a Roma la quarta edizione di Eco Festival