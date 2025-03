LetExpo: Cattoni (Autostrada del Brennero), ‘Intermodalità è parte nostro Dna’

(Adnkronos) – “Per noi è importante essere all’interno di questo contesto perché operiamo nel mondo della mobilità e quindi per noi considerare la mobilità come gomma che è l’autostrada, il ferro che è la ferrovia e l’acqua e collegarle fra di loro con l’intermodalità fa parte del nostro Dna e delle attività che stiamo sviluppando”. Lo ha detto Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero SpA alla quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, in svolgimento a Veronafiere dall’11 al 14 marzo 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)