Logistica, Caccamo (Indeed): “Bisogno di 500 mila lavoratori nei prossimi 10 anni”

(Adnkronos) – “Nel campo della logistica e della supply chain saranno necessari 500 mila lavoratori, oltre a quelli già presenti, nei prossimi 10 anni. La carenza di talenti e competenze sta impattando sul settore. Indeed si inserisce in questo contesto supportando le aziende nell’identificazione di candidati qualificati che le aiutino a restare competitive”. Parole di Ilaria Caccamo, managing director Indeed Italia e Iberia, intervenuta a Roma in occasione dell’Assemblea generale Alis 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)