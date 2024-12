Logistica, Grimaldi (Alis),: “Normative Ets e Fuel Eu dannose per il settore”

(Adnkronos) – “Subiamo scelte politiche dannose per il nostro settore come le direttive Ets e la Fuel Eu, tasse a danno del trasporto marittimo, dei cittadini e degli imprenditori. Chiediamo un aiuto al Governo, come il Sea modal shift, che può limare questa tassazione così alta che va a danno dei nostri associati”. Parole del presidente di Alis, Guido Grimaldi, intervistato a Roma in occasione dell’Assemblea generale 2024 dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile (Alis). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)