Lombardia: Regione lancia nuova strategia per attrarre investimenti Video News 12 Maggio 2026 14:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Porti, Sasso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Peskov: “Ci sono motivi per ritenere che la guerra finirà presto” Video News Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale’ Video News Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’ Video News Pagani Isnardi (Confindustria nautica), ‘superyacht traino del settore, nel 2025 massimo storico’ Video News Nastasi (Deloitte), ‘cantieristica nautica +5% tra il 2023-25’ Video News “Fate silenzio!” Macron si arrabbia per il caos in sala in Kenya Video News Annalista Minetti: “Sport e sacrificio, ecco insegnamento Maratona Bullismo 2026” Video News Bullismo, Annalisa Minetti: “può essere sconfitto, disagio può essere opportunità” Video News Giovanni Caccamo: “Ho attraversato l’oceano per salvare i sogni” Video News Tumori: cancro esofago, stomaco e polmoni, oncologo Cappuzzo ‘tislelizumab efficace’ Video News Farmaceutica: Sartori (BeOne), ‘con tislelizumab si concretizza impegno in tumori solidi’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.3 ° C 21.5 ° 19.4 ° 50 % 6.2kmh 40 % Mar 23 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 15 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Gli Omega-3 fanno bene alla salute? Medico-nutrizionista: “Sì ma dipende dal contesto biologico” Sport nazionale A Livorno lo sport accende il futuro, all’Istituto scolastico Banditella terzo appuntamento contro il drop-out giovanile Finanza Export, Cina in ottima salute: ad aprile +9,8%. Rialza la testa l’inflazione Italia Mondo Micro-gioie quotidiane, cosa sono e perché riducono lo stress Cronaca Sciopero generale il 18 maggio con Usb e altri sindacati di base: stop a treni, scuola e sanità SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Porti, Sasso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Peskov: “Ci sono motivi per ritenere che la guerra finirà presto” Video News Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale’ Video news Video News Porti, Sasso (Pd): “La riforma è necessaria ma va evitata una centralizzazione” Video News Peskov: “Ci sono motivi per ritenere che la guerra finirà presto” Video News Formenti (Confindustria Nautica), ‘clientela piccole imbarcazioni risente dell’instabilità globale’