Malattie rare, Massimelli (Aisla): “Il verde segno speranza di vita migliore in giornata della Sla”

(Adnkronos) – “L’iniziativa ‘Coloriamo l’Italia di verde’ è un segnale forte e chiaro per dire che non ci arrenderemo mai nella lotta contro la Sla. Il verde rappresenta la nostra determinazione, è il colore della speranza di una vita migliore per le persone colpite da questa terribile malattia”. Lo ha detto Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica in occasione delle celebrazioni della 17.sima Giornata nazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica, promossa da Aisla che prevede, oltre all’illuminazione di Comuni e monumenti, numerose iniziative a sostegno di pazienti e familiari. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)