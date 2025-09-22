Malattie rare: Proietti (Aisla Lazio), ‘l’associazione una famiglia per persone con Sla’

(Adnkronos) – “Aisla è una delle più grandi associazioni a livello nazionale ad occuparsi dei malati di Sla e ad aiutarli a 360 gradi. In Aisla ho trovato una seconda famiglia. Ci vuole tanto coraggio e una grande forza per andare avanti e cercare di sconfiggere questa bruttissima malattia. La parola d’ordine è lottare”. Lo ha detto Enzo Proietti, consigliere regionale Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica Lazio, partecipando alla XVIII Giornata nazionale Sla, a Roma. Tra le iniziative, ‘Coloriamo l’Italia di verde’, l’illuminazione simbolica di alcuni monumenti della Penisola. Un abbraccio luminoso per i 6mila pazienti che in Italia vivono con questa malattia, tra cui anche lo stesso Proietti. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)