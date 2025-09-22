25.1 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Malattie rare: Roma capofila delle iniziative per Giornata nazionale Sla 2025

(Adnkronos) – Sono oltre 580 le persone in Lazio a dover convivere con la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa rara. La sezione romana di Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, sin dal 2010 rappresenta un punto di riferimento, anche attraverso il progetto Baobab che offre operazioni di sollievo alle famiglie di persone con Sla. In occasione della Giornata nazionale Sla 2025, proprio dalla Capitale è partita l’iniziativa di sensibilizzazione ‘Coloriamo l’Italia di verde’, che ha illuminato i palazzi istituzionali, e la raccolta fondi a sostegno dell’Associazione, ‘Un contributo versato con gusto’, con la distribuzione di bottiglie di Barbera d’Asti Docg, a sostegno dei progetti di Aisla. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

