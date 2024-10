Maltempo in Calabria, esonda torrente: isolato Comune di Maida – Video

(Adnkronos) – Il maltempo non dà tregua alla Calabria dove, per la giornata di oggi (fino alle 24), l’allerta meteo è passata da arancione a gialla. Il Comune di Maida, in provincia di Catanzaro, è stato isolato a causa dell’esondazione di un torrente. La circolazione sulla Ss 280, direzione Lamezia Terme, è interrotta all’altezza del Centro commerciale ‘Due Mari’. Sempre nel lametino, dalle 23 circa si segnalano una serie di criticità dovute alle condizioni meteo avverse. Alle 4 circa, considerando le numerose richieste pervenute al 115 di Catanzaro, sono state inviate sulla zona di Lamezia Terme ulteriori squadre rispettivamente dai Comandi di Cosenza e Crotone. Circa 90 gli interventi dei vigili del fuoco in attesa di essere espletati relativi a verifiche per infiltrmaltempo calabria oggi maltempo maida calabriaazioni di acqua e prosciugamenti. Sul posto anche unità Saf Fluviali che, dotate di gommoni pneumatici, stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa dell’allagamento delle sedi stradali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)