Manifesto per la Nuova Economia, presenti a Perugia anche Jeffrey Sachs e Leonardo Becchetti

(Adnkronos) – Grande successo di pubblico per la prima giornata del convegno internazionale “Manifesto e frontiere della ricerca per un Rinascimento economico”, in corso al Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia. Alla sessione plenaria per la presentazione dei contenuti del Manifesto per la Nuova Economia erano presenti anche Jeffrey Sachs (Columbia University) e Leonardo Becchetti (Direttore Festival Nazionale Economia Civile e Co-fondatore NeXt Economia). La Conferenza – organizzata da Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia, Federcasse BCC, Confcooperative e NeXt Economia, con il sostegno di Fondosviluppo e il contributo di Assimoco, Fondazione Giorgio Fuà, Fondazione Perugia e Gioosto e con il patrocinio di Sites, Sied, Siecon, Aissec – sarà una tappa fondamentale di avvicinamento alla 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma a Firenze dal 3 al 6 ottobre 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)