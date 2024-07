Materie critiche, Urso: “Lavoriamo perché Italia sia polo produttivo di digitale e tecnologia green”

(Adnkronos) – “Lavoriamo affinché l’Italia diventi sempre più un polo produttivo, sia per quanto riguarda l’economia digitale che per la produzione di pannelli fotovoltaici, turbine e impianti eolici, cioè di tecnologia green”. Sono le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo Hub per il recupero di materie prime e metalli preziosi del Gruppo Iren ‘RigeneRare’, organizzata alla Camera dei Deputati. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)