Maturità 2026, temi di italiano: dall’Assemblea Costituente al discorso di Saragat, Pavese e Video News 18 Giugno 2026 09:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Telemarketing Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Ucraina colpisce la raffineria di Mosca, l’attacco con droni Video News Trump firma l’accordo Iran-Usa alla cena di Versailles. Macron: “Bravo” – Video Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Ue: Ceccardi (Lega), ‘Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.4 ° C 26.7 ° 25.6 ° 53 % 0.6kmh 5 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 40 ° Lun 40 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Riapre il Museo di Geologia e Paleontologia di Firenze: spazi rinnovati e inclusivi grazie ai fondi del PNRR Motori A Milano la terza edizione dei Dealer Awards Motori CUSTOM CUPRA by ABT: una personalizzazione ispirata al motorsport Motori Nuova Audi A6 allroad, più larga, più connessa, più tecnologica Motori XPENG P7+, l’elettrica che mette il software al centro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Telemarketing Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video news Video News Telemarketing Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’