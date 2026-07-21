Medicina: Motta (Sigia), “Ginecologo pediatra per i disturbi dell’infanzia e adolescenza” Video News 21 Luglio 2026 09:10 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sanità: Vita (Sip), “Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale” Video News Lombardo (Sidco): “Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica” Video News Smart working: più un capo è narcisista, più lo vieta in azienda Video News La Spagna vince i Mondiali, l’Europa più lontana da Trump Video News Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord Video News Kiev sotto attacco, scontro Mosca-Roma Video News Il pane di Oropan sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Video News Mondiali 2026, Scaloni in lacrime dopo il ko dell’Argentina: “Mi dispiace” Video News Giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale Video News Trasporti, al via una settimana di scioperi Video News Energia: cresce domanda di gas, infrastrutture strategiche per la sicurezza del Paese Video News Il pane di Altamura sulla via della sostenibilità arriva in 26 paesi del mondo Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.7 ° C 29.5 ° 26 ° 56 % 0.5kmh 5 % Mar 32 ° Mer 30 ° Gio 34 ° Ven 33 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Primo Piano Operaio resta con la gamba schiacciata: incidente sul lavoro in una cava di marmo Salute e Benessere Sanità: fuga giovani da professione medica e crisi SSn, chirurghi: “Fiducia minata anche da processi mediatici” Tecnologia Battlefield 6: guerra navale, portaerei e un crossover con Top Gun Tecnologia The Sims 4: in arrivo il Kit Angolo della Musica Tecnologia Fusione Paramount-Warner Bros. Discovery, il tribunale frena SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Vita (Sip), “Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale” Video News Lombardo (Sidco): “Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica” Video News Smart working: più un capo è narcisista, più lo vieta in azienda Video news Video News Sanità: Vita (Sip), “Come psichiatri pensiamo a un presidio complessivo di salute mentale” Video News Lombardo (Sidco): “Dermatologi per tumori della pelle con componente estetica” Video News Smart working: più un capo è narcisista, più lo vieta in azienda