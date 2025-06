Modello 730/2025 precompilato con errori? L’invio si annulla entro il 20 giugno

(Adnkronos) – Chi riscontra errori o lacune nel modello 730/2025 precompilato dopo l’invio può procedere con l’annullamento entro il 20 giugno direttamente online. Questa chance, però, è offerta una sola volta ai contribuenti e può essere utile nel caso in cui ci si renda conto di avere inserito informazioni errate o anche di non aver indicato delle spese che danno diritto alle detrazioni. Ancora per qualche settimana è possibile tornare sui propri passi, ma è necessario seguire precise istruzioni. Prima di tutto va specificato che per annullare il modello 730/2025 precompilato già inviato è necessario verificare lo stato della ricevuta. L’operazione è possibile soltanto quando risulta inviato, e quindi la procedura di trasmissione è conclusa. Dal punto di vista operativo, sempre tramite il portale della precompilata si può eliminare l’invio, accedendo con le canoniche credenziali: ● identità digitale SPID; ● CIE – Carta d’Identità Elettronica; ● CNS, Carta Nazionale dei Servizi. La funzionalità di annullamento è disponibile nell’area riservata ma in caso di dichiarazione congiunta soltanto il dichiarante potrà effettuare l’operazione. Una volta confermata la volontà di ripartire da zero, si ripristina il modello 730/2025 elaborato in principio dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, tutti gli eventuali altri dati inseriti dovranno essere nuovamente indicati. E se, insieme, alla dichiarazione dei redditi è stato predisposto anche un modello F24 per il pagamento delle imposte dovute, sarà allo stesso modo eliminato. Come si legge nel calendario della precompilata, quest’anno è possibile riportare al punto di partenza la dichiarazione dei redditi pronta all’uso dal 19 maggio al 20 giugno. Mentre per chi utilizza il modello Redditi la finestra si chiude il 26 giugno. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, mette in guardia: una volta annullato il 730 trasmesso, sarà necessario predisporre un nuovo invio entro la scadenza del 30 settembre altrimenti la dichiarazione dei redditi risulterà omessa. Di solito, dopo aver cancellato la trasmissione, è necessario aspettare circa 24/48 ore per compilare e inviare il modello. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)