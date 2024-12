Nautica, Cecchi (Confindustria Nautica): “Nuovo Codice nautica semplifica burocrazia e aumenta competitività”

(Adnkronos) – “L’assemblea sta andando molto bene. Si tratta dell’appuntamento di fine d’anno qui a Roma, dove incontriamo la politica. Quest’anno abbiamo ottenuto ottimi risultati per quanto riguarda dossier che erano fermi da anni, uno su tutti il nuovo regolamento del Codice della nautica, che semplifica molto la burocrazia e, quindi, ci renderà ancora più competitivi per quanto riguarda i mercati internazionali”. Queste le parole di Saverio Cecchi, presidente Confindustria Nautica, in occasione dell’assemblea pubblica di Confindustria Nautica, intitolata “Nautica: la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale. Il confronto con il governo, le politiche per la blue economy, le nuove norme per il settore” e svoltasi a Roma.

