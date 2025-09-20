Nautica: Ronzulli (vicepresidente Senato), ‘Salone rappresenta eccellenze italiane’

(Adnkronos) – “Questo salone racconta le eccellenze italiane perchè è una vetrina internazionale che rappresenta il nostro paese. Al Salone Nautico c’è l’Italia che esprime il meglio di sé. E’ un appuntamento importante per me e che non ho voluto mancare per testimoniare la vicinanza delle istituzioni”. Sono le parole di Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, in occasione della sua visita al Salone Nautico di Genova, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, in corso dal 18 al 23 settembre 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)