32.4 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nautica: Ronzulli (vicepresidente Senato), ‘Salone rappresenta eccellenze italiane’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Questo salone racconta le eccellenze italiane perchè è una vetrina internazionale che rappresenta il nostro paese. Al Salone Nautico c’è l’Italia che esprime il meglio di sé. E’ un appuntamento importante per me e che non ho voluto mancare per testimoniare la vicinanza delle istituzioni”. Sono le parole di Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, in occasione della sua visita al Salone Nautico di Genova, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, in corso dal 18 al 23 settembre 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.4 ° C
33.7 °
30.9 °
40 %
1kmh
0 %
Sab
31 °
Dom
29 °
Lun
24 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati