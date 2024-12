Nautica, Stella (Confindustria Nautica): “Dati bilancio preventivo 2025 manifestano costante crescita progetti strategici e associativi”

(Adnkronos) – “Abbiamo presentato oggi i dati di bilancio preventivo 2025, che manifestano una forte crescita della rappresentatività istituzionale e rappresentano un andamento costante di crescita dei nostri progetti strategici e progetti associativi. Abbiamo avuto l’elezione dei nuovi rappresentanti dei settori merceologici che entreranno in carica dal 1.º gennaio 2025. La nostra è un’associazione che rappresenta tutta la filiera dell’industria nautica, siamo una vera e propria federazione con nove settori merceologici rappresentati proprio da questi settori e dalle aziende”. Così il direttore generale di Confindustria Nautica, Marina Stella in occasione dell’assemblea pubblica di Confindustria Nautica, intitolata “Nautica: la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale. Il confronto con il governo, le politiche per la blue economy, le nuove norme per il settore” e svoltasi a Roma.

