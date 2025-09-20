32.4 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nautica: Zangrillo, ‘America’s Cup in Italia, salone nautico location perfetta per presentazione’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il salone Nautico di Genova è un appuntamento fondamentale per il nostro paese. E’ l’espressione più autentica dell’eccellenza italiana. Genova ha il potenziale per diventare veramente un punto di riferimento per la nautica internazionale ed è importante per il comparto nautico è diventato veramente espressione del made in Italy molto rilevante. Per la prima volta il trofeo più importante al mondo, la Louis Vuitton, approda in Italia e questa è la cornice giusta per presentarla” Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, alla presentazione pubblica della Louis Vuitton 38TH AMERICA’S CUP durante la sessantacinquesima edizione del Salone Nautico di Genova, in corso dal 18 al 23 settembre. L’Italia sarà il Paese ospitante e Napoli la città ospitante della 38ª America’s Cup Louis Vuitton, che si svolgerà nella primavera e nell’estate del 2027. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.4 ° C
33.7 °
30.9 °
40 %
1kmh
0 %
Sab
31 °
Dom
29 °
Lun
24 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati