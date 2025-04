Papa Francesco, addetto Protezione Civile: “Oggi flusso di fedeli in aumento” – Video

(Adnkronos) – I fedeli si continuano a riversare in piazza San Pietro durante il secondo giorno di lutto nazionale in Italia per dare il loro ultimo saluto a Papa Francesco. Gli operatori sul posto prevedono un’affluenza in aumento, soprattutto in serata entro le 24 di questa sera. Domani, dopo il rito di chiusura della bara del Pontefice si inizierà a rafforzare la sicurezza in vista del funerale che si svolgerà sabato 26 aprile. Lo ha spiegato all’AdnKronos un addetto della Protezione Civile presente in Piazza. “Entro stasera a mezzanotte si prevede un aumento dei fedeli per visitare la salma di Papa Francesco”, ha detto infatti l’operatore della Protezione Civile, chiarendo che per le esequie “la sicurezza verrà potenziata”. Parlando poi del piano di gestione dei flussi di fedeli intorno alla Basilica ha chiarito come “il flusso è direzionato nelle tre strade” che costeggiano il colonnato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)