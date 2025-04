Papa Francesco, Macron a San Pietro: il corteo di auto verso il Vaticano – Video

(Adnkronos) – Anche il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte a Roma per i funerali di Papa Francesco. Nelle immagini l’arrivo della delegazione francese a San Pietro con il corteo di auto. Macron e la moglie Brigitte, entrambi vestiti di nero, hanno poi reso omaggio alla salma di Papa Francesco, restando in raccoglimento per alcuni momenti davanti al suo feretro a San Pietro. Come fa notare l’agenzia Afp, mentre Macron e Brigitte rendevano omaggio al Pontefice, circondati dalle guardie svizzere, fedeli e turisti sono entrati nello spazio a loro riservato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)