Pappalardo (Ita Airways), ‘Con Alis puntiamo a rafforzare sistema Paese Italia’

(Adnkronos) – “Da oggi si apre una nuova parentesi che sarà un punto di svolta per concretizzare progetti veri. Siamo tutti anelli di un sistema Paese Italia che funziona e abbiamo il dovere, ogni giorno, di migliorare le condizioni della nostra nazione. Il 2025 è l’anno del break-even, dal 2026 nuovi investimenti.” Queste le parole di Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways, durante la Cerimonia di firma dell’adesione di Ita Airways ad Alis a Fiumicino. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)