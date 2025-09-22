25.1 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pappalardo (Ita Airways), ‘Con Alis puntiamo a rafforzare sistema Paese Italia’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Da oggi si apre una nuova parentesi che sarà un punto di svolta per concretizzare progetti veri. Siamo tutti anelli di un sistema Paese Italia che funziona e abbiamo il dovere, ogni giorno, di migliorare le condizioni della nostra nazione. Il 2025 è l’anno del break-even, dal 2026 nuovi investimenti.” Queste le parole di Sandro Pappalardo, presidente Ita Airways, durante la Cerimonia di firma dell’adesione di Ita Airways ad Alis a Fiumicino. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
25.1 ° C
25.9 °
21.5 °
74 %
4.5kmh
100 %
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
20 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati