Philip Morris, Frega: “Oggi celebriamo lancio nuova categoria di prodotto”

(Adnkronos) – “Oggi celebriamo non solo il lancio di un nuovo prodotto, ZYN, ma anche il lancio di una nuova categoria, che accelera il percorso di Philip Morris verso un mondo senza fumo. ‘Un mondo senza fumo’ è la grande visione di questa azienda, all’interno della quale l’Italia gioca un ruolo assolutamente fondamentale, con 41 mila persone e 8000 aziende coinvolte in una filiera integrata che genera lo 0,54% del Pil, così come calcolato nel 2022”. Lo afferma Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, in occasione del lancio in Italia dei sacchetti di nicotina ZYN, l’ultima novità del portafoglio di prodotti senza combustione di Philip Morris International (PMI). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)