Philip Morris, Hildingsson: “Prodotti ‘smoke free’ alternativa per fumatori che non vogliono smettere”

(Adnkronos) – "In Svezia l'impatto dei sacchetti di nicotina è stato importante: l'incidenza di malattie legate al fumo, come il tumore al polmone, è molto inferiore rispetto a quella di altri paesi europei". Queste le parole di Patrik Hildingsson, Director oral category communication di Philip Morris International, al lancio in Italia dei sacchetti di nicotina ZYN, bustine di cellulosa, prive di tabacco, che non producono fumo, vapore, cenere o odore e pensate per essere una soluzione alternativa alla sigaretta tradizionale.