25.1 C
Firenze
lunedì 22 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pizzi (direttore Atelier Mitoraj e curatore mostra): “La differenza l’hanno fatta i luoghi, questo parco è unico”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si chiuderà il 31 ottobre la mostra “Lo sguardo – Humanitas Physis”, dedicata all’artista polacco Igor Mitoraj e allestita a Siracusa tra il Parco Archeologico Neapolis e il Castello Maniace a Ortigia e sull’Etna, a Ragalna. A margine del finissage di sabato scorso, le dichiarazioni del direttore dell’Atelier Mitoraj e curatore della mostra Luca Pizzi. “Certo, Mitoraj con i miti si doveva confrontare -commenta Pizzi, Credo che Mitoraj abbia accompagnato il mito della Sicilia. Dieci anni e forse anche più, che realizziamo mostre, esposizioni in luoghi spettacolari, ma mai eravamo riusciti a fare una cosa come questa. Questa mostra si differenzia molto da tutte le altre, soprattutto per i luoghi. Ci sono i quattro elementi che ho voluto richiamare partendo dall’Etna, tre luoghi simboli della Sicilia: Etna, Ortigia e il parco archeologico della Neapolis, non so nemmeno io come sia successo. Credevo che si fosse chiuso un capitolo con questa regione e, invece, dopo che mi hanno fatto questa proposta e dopo aver effettuato un sopralluogo nel parco, ho capito che si poteva fare qualcosa di veramente differente. Credo di esserci riuscito. La differenza l’hanno fatta i luoghi. Questo parco è differente dagli altri. C’è la natura, c’è la Physis, c’è l’humanitas, ci sono tante cose. E poi ci sono le Latomie, che è l’aspetto che mi ha colpito molto: queste grotte, queste cave dalle quali sono stati estratti i materiali con cui hanno realizzati i vari templi e monumenti. Ma chi è che ha realizzato tutto questo? L’ha fatto l’uomo: quindi i prigionieri, gli schiavi, che lavoravano all’interno e che vivevano questi posti. E tutto questo pathos mi ha convinto”. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
25.1 ° C
25.9 °
21.5 °
74 %
4.5kmh
100 %
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
22 °
Gio
20 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)carabinieri (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (9)Serie C (9)santi del giorno (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati