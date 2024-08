Politiche sociali, come funziona il Siisl di Inps e Ministero del Lavoro

(Adnkronos) – Inps e ministero del Lavoro insieme per uno strumento innovativo al servizio delle politiche sociali. Ecco il Siisl, il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa, un portale che permette di accedere alle nuove misure in fatto di politiche del lavoro, inclusione sociale e contrasto alla povertà, ovvero il Supporto per la formazione al lavoro (Sfl) e l’Assegno d’inclusione (Adi). Obiettivo: promuovere la formazione professionale, la ricerca del lavoro e contemporaneamente fornire misure di sostegno destinate a determinate categorie di persone. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)