(Adnkronos) – “Intelligenza artificiale aspetto fondamentale per monitorare in uno spazio e tempo zero, l’evoluzione della malattia”. Lo ha detto Marco Guazzaroni, direttore dell’Unità operativa complessa di Diagnostica per immagini dell’Asl Roma 2, durante l’evento ‘Radiologia e informatica sanitaria supportata dall’Ai: alla frontiera tecnologica di un nuovo approccio alla cura’, a Milano in occasione del 1° Congresso congiunto dell’Area radiologica.

