Roma, cori al corteo pro Palestina: “Intifada” – Video

"Intifada" urlano in coro i manifestanti pro Palestina, riuniti in piazzale Ostiense a Roma. Nonostante il divieto prescritto dalla Questura di Roma si sono spostati all'interno della piazza verso viale di Porta Ardeatina e chiedono a gran voce di partire in corteo. Tra i presenti in piazza, che secondo quanto hanno detto gli organizzatori sono oltre 7mila, oltre ai movimenti pro Palestina anche molti giovani studenti e universitari e alcuni incappucciati.