Rotocalco n. 24 del 12 giugno 2024

(Adnkronos) – Via alla 28esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Salone d’Onore del CONI; Il Teatro Carcano ‘Spettina la realtà’ con una nuova stagione tutta al femminile; Findus e One Ocean Foundation insieme per la riforestazione marina; Presentata edizione 2024 della 1000 Miglia, la gara d’auto d’epoca per eccellenza; Save the Children e Ferrero insieme per contrastare la povertà educativa; In 20mila allo stadio Arechi per il Raduno di Operazione Nostalgia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)