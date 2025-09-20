Salone Nautico, Formenti: ‘Americas’Cup a Napoli segnale eclatante per il nostro paese’

(Adnkronos) – “Per l’Italia questa competizione portata a Napoli è il segnale di quanto il nostro paese stia diventando fondamentale nel palinsesto mondiale degli eventi e nella rappresentanza di ciò che è la vela e lo sport nautico. Noi come Confindustria Nautica non possiamo che essere orgogliosi di essere dentro questo evento come advisor esclusivi per Americas’Cup Event nel contatto e nel coordinamento del rapporto con le nostre industrie per tutto ciò di cui loro (Americas’Cup Event) avranno bisogno”. Così Pietro Formenti, presidente di Confindustria Nautica, a margine della firma del protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e America’s Cup Event, che punta a rafforzare il contributo dell’industria italiana all’organizzazione della prossima edizione della celebre competizione, che si terrà a Napoli nel 2027. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)