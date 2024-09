Salone Nautico, l’atleta olimpico Bocciardo: “Medaglia olimpica merito anche di chi mi ha sostenuto”

(Adnkronos) – “Le emozioni della medaglia olimpica sono incredibili. Ci sono stati dei sacrifici e centinaia di chilometri macinati in acqua. Ma importanti sono anche il sacrificio, il tempo e la dedizione che hanno investito i miei genitori, mia moglie, mio figlio e i miei amici. Una persona ritira la medaglia, ma il merito è di un team e delle persone che mi hanno sostenuto, come Confindustria Nautica”. Sono le parole di Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico medaglia d’oro nei 200 metri stile libero categoria S5 alle Olimpiadi di Parigi 2024, in occasione della giornata inaugurale del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova, in svolgimento fino al 24 settembre e intitolato ‘We are made of sea’. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)