(Adnkronos) – Il Salone Nautico Internazionale di Genova è giunto alla giornata di chiusura della 64esima di edizione: registrati oltre 120mila visitatori, +2,19% rispetto al 2023; 1.052 i brand esposti, 1.030 imbarcazioni in mostra su una superficie espositiva complessiva di 220mila metri quadrati tra terra e acqua, con l’85% di aree all’aperto. A crescere è anche il format delle prove in mare con 3.855 uscite, 24% in più rispetto all’edizione precedente.

