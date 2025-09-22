25.1 C
lunedì 22 Settembre 2025
Salone Nautico, Poerio (vicepresidente Confindustria Nautica): “Settore nautico ha bisogno di risorse umane”

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di essere umani e di risorse per poter gestire il futuro di questo settore che è cresciuto tantissimo. Con ITS Academy abbiamo ottenuto dei risultati e cominciamo ad avere persone di livello 5 e con le università di livello 6, da inserire nelle nostre aziende, ma dal livello uno al quattro abbiamo bisogno di un cambiamento creando un qualcosa di comune con le aziende”. Lo ha detto Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, nel corso dell’evento”Nautica da Diporto: le istituzioni in sinergia con le imprese: lavoro, formazione, apprendistato, orientamento scolastico” all’interno del 65° Salone Nautico di Genova. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

