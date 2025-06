Salute, Bartoli (Lega del Filo d’Oro): “Per le persone sordocieche occorrono servizi effettivi, non solo dichiarazioni di intenti”

(Adnkronos) – “Le persone con sordocecità hanno dei bisogni ben definiti, per i quali occorrono risorse e personale qualificato. Per supportarle al meglio, è necessario avere a disposizione persone formate sui metodi comunicativi alternativi, per favorire una piena inclusione di chi vive questa disabilità così complessa, e che rischia di essere escluso dalla vita sociale a causa delle barriere e delle disuguaglianze che è costretto ad affrontare”. Sono necessari, pertanto “servizi effettivi e non solo dichiarazioni di intenti, che non affrontano le questioni e non danno risposte concrete”. Lo ha detto Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità. SOTTOPANCIA: Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)