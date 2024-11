Salute, Buffon: “Parlate liberamente della depressione”

(Adnkronos) – “Non c’è nulla di male nell’avere delle patologie. Bisogna, in tutta serenità e in tutta semplicità, poterne parlare per trovare immediatamente gli aiuti giusti che possano soccorrerti e accompagnarti nel percorso di guarigione”. L’ex calciatore Gianluigi Buffon commenta così, ai microfoni dell’Adnkronos Salute, il suo ruolo di supporter alla campagna di sensibilizzazione contro la depressione “Out of the maze – Oltre il labirinto della depressione”, promossa da Johnson & Johnson, con il patrocinio di Fondazione progetto Itaca Ets e di Cittadinanzattiva Aps. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)